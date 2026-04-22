Два многоквартирных дома повреждено в Сызрани из-за атаки БПЛА

Число пострадавших выросло до 12

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Два многоквартирных дома получили повреждения в Сызрани в результате атаки беспилотников в среду, 12 человек пострадали, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Сегодня утром вражеские БПЛА повредили два МКД в Сызрани. (...) В результате атаки 12 человек пострадало, под завалами, предположительно, остаются два человека. Трое пострадавших госпитализированы, остальным оказана амбулаторная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Один из домов частично обрушился, угрозы обрушения второго нет, уточнил глава региона.

Ранее Федорищев сообщил, что в среду результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок.

По данным МЧС РФ, под завалами могут находиться еще два человека, в том числе ребенок. Проведена эвакуация жильцов.