Поиск

Взрывотехники Росгвардии работают на месте попадания БПЛА в жилой дом в Сызрани

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группы разминирования Росгвардии обследуют места возможного нахождения обломков БПЛА в Сызрани после его попадания в жилой дом, сообщает Приволжский округ ведомства.

"Росгвардейцы организовали оцепление и охрану имущества граждан, проживающих в здании. Кроме того, группы разминирования ОМОН управления Росгвардии по Самарской области обследуют места возможного нахождения обломков сбитых БПЛА", - говорится в сообщении.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что в надзорном ведомстве работает "горячая линия" для приема жалоб и оказания правовой помощи. Там добавили, что контроль за ситуацией на месте происшествия осуществляет заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов.

В среду два многоквартирных дома получили повреждения в Сызрани в результате атаки беспилотников. Один из них частично обрушился, из-под завалов были извлечены тела двух человек. Пострадали 12 человек.

Сызрань Росгвардии Самарская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9086 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1844 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов