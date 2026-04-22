Промсбор на радиоэлектронику могут ввести после его проверки в пилотном режиме

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Специальный технологический сбор в отношении радиоэлектронной продукции может быть введен в России после апробации этого механизма в рамках пилотного этапа, сообщило АНО "Развитие радиоэлектронной отрасли печатных плат" ("Консорциум печатных плат").

"На наш взгляд, с учетом высокой степени новизны данного механизма и необходимости учета отраслевых особенностей наиболее рациональным и взвешенным решением на старте видится запуск специального тестировочного (пилотного) этапа, - сказала гендиректор "Консорциума печатных плат" Ольга Кожуховская. - Такой подход позволит аккуратно, в рабочем режиме отработать все технологические и процедурные нюансы, минимизировать возможные регуляторные риски и создать прозрачные условия для всех участников рынка".

По словам Кожуховской, сейчас на площадке Минпромторга при участии компаний, входящих в АНО, обсуждается ряд вопросов, связанных с введением технологического сбора на электронную компонентную базу. В том числе вопрос, касающийся конкретного перечня компонентов, в отношении которых будет действовать сбор.

В пресс-службе Минпромторга "Интерфаксу" подтвердили, что работа в указанном направлении (проработка механизма введения промсбора - ИФ) действительно ведется. В том числе с привлечением бизнес-сообществ, отраслевых объединений и заинтересованных организаций.

По словам источника, знакомого с ходом ведения этих работ, к настоящему времени подготовлены предложения о введении промсбора в отношении стационарных и мобильных телефонов, а также ноутбуков. При этом размер сбора может составить 25 (стационарные телефоны), 100 (стационарные телефоны с беспроводной трубкой), 250 (смартфоны), 500 рублей (ноутбуки).

В конце ноября 2025 года были приняты поправки к закону "О промышленной политике", согласно которым технологический сбор вводится с 1 сентября 2026 года и подлежит уплате в федеральный бюджет в связи с ввозом в Россию или производством внутри страны электронной компонентной базы (ЭКБ, электронных модулей) и промышленной продукции, содержащей ЭКБ. Перечни продукции для взимания сбора, как и размер платежей, должно утвердить правительство. Максимальный размер платежа в рамках промсбора не должны превышать 5 тысяч рублей.

Тогда же министр финансов Антон Силуанов отмечал, что предельный размер промсбора затронет только наиболее дорогостоящую электронику.

"Объект налогообложения - электроника, где содержатся соответствующие платы, микроэлектронные устройства. В основном это телефоны, ноутбуки и так далее. Мы считаем, что деньги от этого источника помогут развить нам те компетенции, в которых мы сейчас нуждаемся, и дополнят те ресурсы, которые предусмотрены в федеральном бюджете, - говорил Силуанов. - Естественно, эта максимальная ставка будет применяться к наиболее дорогостоящим изделиям, где содержатся микроэлектронные изделия. В целом ставка, предполагается, будет значительно ниже максимальной".

Ранее Минфин прогнозировал, что доходы бюджета от введения технологического сбора составят порядка 218 млрд рублей в 2026-2028 годах.

"В следующем году за счет того, что он (промсбор - ИФ) только с 1 сентября будет применяться, (доходы составят - ИФ) порядка 20 млрд рублей, потом, в 2027 году, - порядка 88 млрд рублей и порядка 110 млрд рублей, начиная с 2028 года", - говорил в 2025 году замглавы Минфина Алексей Сазанов.