Военные заявили о поражении используемых ВСУ объектов энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, сообщает министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов дальнего действия", - сказано в сообщении ведомства, распространённом в среду.

В течение суток удары нанесены также по пунктам временной дислокации вооруженных формирований противника в 131 районе, говорится в сводке.