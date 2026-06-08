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Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном

Об этом заявили в пресс-службе ЦБ РФ

Набиуллина не будет участвовать в конференции НАУФОР 9 июня, так как находится на больничном
Фото: Государственная дума РФ/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пропустит конференцию Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) 9 июня, так как остается на больничном.

"Эльвира Сахипзадовна не сможет принять участие в конференции НАУФОРа "Российский фондовый рынок" 9 июня, так как все еще находится на больничном", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

Изначально это мероприятие с участием Набиуллиной было запланировано на 19 мая, но затем "по независящим от ассоциации причинам" было перенесено на 9 июня.

Ранее сообщалось, что председатель ЦБ не смогла принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), так как была на больничном.

Эльвира Набиуллина НАУФОР ЦБ РФ Банк России
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