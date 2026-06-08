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Песков заявил, что в Крыму работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма работают над тем, чтобы не допустить дефицита энергоносителей и продовольствия на полуострове на фоне необоснованного ажиотажа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, соответствующие власти работают над тем, чтобы никакого дефицита не было. Мы видим много проявлений совершенно необоснованного ажиотажа", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, как Кремль оценивает ситуацию в Крыму на фоне дефицита энергоресурсов и продовольствия.

В этой связи Песков напомнил, как около двух лет назад в Москве и других крупных городах России население массово скупало гречку, хотя не было никакого ее дефицита.

"Иногда подобные эмоциональные действия приводят к искусственным ситуациям, но все власти работают для того, чтобы никакого дефицита не было", - добавил он.

22 мая из-за логистических сложностей ограничения на АЗС на продажу топлива в 20 литров на человека ввели в Севастополе, с 29 мая ограничения на продажу бензина АИ-95 ввели в Крыму. Уже с 31 мая ограничения распространили и на АИ-92, при этом две крупнейшие сети АЗС полуострова - "Атан" и "ТЭС" - прекратили свободную продажу АИ-95, отпуск велся только по талонам. 4 июня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа бензина в Крыму.

Дмитрий Песков Крым
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