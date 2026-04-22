Минобороны РФ заявило об улучшении позиций российских войск в зоне СВО

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группировки войск "Южная", "Север", "Запад" и "Центр" в течение суток улучшили позиции в зоне спецоперации, группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Никаноровка, Рай-Александровка, Стенки и Тихоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, армия Украины потеряла здесь до 135 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям штурмового полка ВСУ и шести бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Слободка, Новодмитровка, Новые Вирки, Писаревка и Стецковка Сумской области", - сообщило военное ведомство.

По его информации, в Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике четырех украинских бригад и трех пограничных отрядов погранслужбы Украины в районах Великого Бурлука, Веселого, Избицкого, Малой Волчьей, Рубежного и Скориков.

За сутки в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла более 200 военнослужащих, бронетранспортер, 16 автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции контрбатарейной борьбы, радиолокационную станцию, станцию радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и семь складов материальных средств, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Боровая, Петровка Харьковской области, Красный Лиман, Пришиб и Татьяновка Донецкой Народной Республики", - проинформировали в министерстве.

Там сообщили, что на этих участках потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Новониколаевка, Ленина, Светлое, Сергеевка, Белицкое, Шиловка, Торецкое, Калинино, Доброполье Донецкой Народной Республики, Новогригоровка и Новопавловка Днепропетровской области", - сказано в сообщении военного ведомства.

В зоне действий группировки потери украинских сил в течение суток составили свыше 325 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад и пяти штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Гавриловка, Лесное, Маломихайловка Днепропетровской области, Барвиновка, Воздвижевка, Чаривное и Любицкое Запорожской области", - сказали в министерстве обороны.

По словам военных, украинская армия потеряла здесь до 230 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка Запорожской области и Змиевка Херсонской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в министерстве обороны.