Думе предложили резко ограничить права иностранных физлиц и юрлиц владеть землей в России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов-коммунистов во главе с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект № 1213101-8, который резко сокращает права иностранных физических и юрлиц владеть землей в России на праве собственности.

Они отмечают, что сейчас иностранцы не могут владеть землями в приграничье и землями сельхозназначения. Предлагаемые поправки к Земельному кодексу предполагают расширение этих ограничений.

"Законопроектом предлагается исключить возможность для иностранных физических и юридических лиц владеть землей на праве собственности. Вместе с тем, законопроектом не накладывается дополнительных ограничений на аренду земельного участка", - говорится в пояснительной записке к документу.

Также он введет случаи, когда иностранные лица смогут владеть землей на праве собственности: в частности, в ходе раздела имущества и получения земли по наследству.

"Представляется, что принятие настоящего законопроекта позитивно скажется на экономическом суверенитете Российской Федерации и не допустит концентрации земли в руках иностранных субъектов", - пишут депутаты.

