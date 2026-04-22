Таможенники нашли у выезжавшего из Приамурья иностранца золото в кроссовках

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники таможни нашли золото в кроссовках у иностранного гражданина, который выезжал через пункт пропуска Благовещенск (Амурская область) в китайский Хэйхэ, сообщает ФТС.

"При проведении таможенного контроля на пассажирском направлении инспектор обратил внимание на реакцию металлодетектора при осмотре кроссовок одного из туристов. Оказалось, под стельками находился лом ювелирных изделий из драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что 44-летний иностранец пытался вывезти сплав из золота 585-й пробы и серебра общей массой 215,7 и 17,6 грамма соответственно. Стоимость драгоценного металла оценивается в 2,5 млн рублей.

Он заявил, что золото и серебро его попросил перевезти незнакомый человек за вознаграждение. Он знал, что перемещаемые предметы надо декларировать, но решил спрятать их в обувь.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 226.1 УК (контрабанда стратегически важных товаров, совершенная группой лиц по предварительному сговору).