В I чтении принят проект о передаче региональных мер соцзащиты Социальному фонду

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который создает бюджетный механизм для передачи субъектами РФ функций по предоставлению региональных мер социальной защиты государственным внебюджетным фондам.

Документ (№1182043-8) в марте внесло в парламент правительство.

Статья 138.6 Бюджетного кодекса (БК) определяет правила предоставления субвенций бюджету государственного внебюджетного фонда РФ из региональных бюджетов. Сейчас данная статья позволяет регионам направлять субвенции внебюджетным фондам на меры соцзащиты, но только если такая передача полномочий предусмотрена федеральными законами или указами президента. Предлагается установить, что субвенции могут направляться на основании также и региональных нормативных правовых актов.

Цели и условия предоставления таких субвенций будут определяться соглашениями между органом управления внебюджетного фонда и высшим исполнительным органом соответствующего региона в порядке, установленном правительством РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, изменения обусловлены передачей Социальному фонду РФ на основании соглашений функций по осуществлению региональных мер социальной поддержки.

В настоящее время региональные меры социальной защиты администрируются органами социальной защиты субъектов РФ. Законопроект создает бюджетную основу для централизации этих функций.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Отложенный срок объясняется необходимостью нормативной, финансовой и технической подготовки регионов и Социального фонда.

Поправки ко второму чтению профильный комитет - по бюджету и налогам - принимает до 6 мая.