В I чтении принят проект об ужесточении требований к производителям вискового дистиллята

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об ужесточении лицензионных требований к производителям вискового дистиллята.

Документ (№1099051-8) в декабре 2025 года внесла в парламент группа депутатов.

Законопроект распространяет на производителей вискового дистиллята повышенные лицензионные требования, действующие для производителей этилового спирта и спиртных напитков: минимальный оплаченный уставный капитал в размере не менее 100 млн руб., ограничения на аффилированность с лицами с неудовлетворительной репутацией, обязанность уведомлять регулятора о составе группы организаций.

Как указывается в пояснительной записке, в 2024 году объем производства вискового дистиллята составил 1,46 млн дал – на 60,2% больше, чем годом ранее; за 11 месяцев 2025 года - уже 1,9 млн дал, что на 56,4% превышает показатель аналогичного периода 2024 г. По мнению авторов, столь резкий рост может свидетельствовать о перетоке производства из сферы этилового спирта в висковый дистиллят на фоне ужесточения требований к первым с 2024 г., что несет риски выпуска некачественной продукции.

Для действующих производителей вискового дистилята, которых по состоянию на декабрь 2025 года насчитывалось десять, предусмотрен переходный период: повышенные требования к уставному капиталу и репутации начнут применяться с 1 марта 2028 года.

В случае принятия закон вступает в силу со дня его официального опубликования. В течение 60 дней после вступления закона в силу они обязаны раскрыть регулятору сведения об аффилированных лицах, составе органов управления и главном бухгалтере.

Правительство законопроект поддерживает.

Поправки ко второму чтению профильный комитет - по экономической политике - принимает до 21 мая.