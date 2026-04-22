Изменение правил для получателей бюджетных субсидий одобрено в I чтении

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении правительственные поправки (№ 1205728-8) к Бюджетному кодексу, которые обязывают получателей бюджетных субсидий раскрывать в договорах с третьими лицами источник финансирования и наличие в нем НДС, уточняют расчет предельного участия государства в концессиях.

Сейчас организации, получающие субсидии из бюджета по статьям 78, 78.1 и 78.3 БК (субсидии юрлицам, ИП, физлицам, некоммерческим организациям, кроме казенных учреждений, а также госкорпорациям и публично-правовым компаниям) и передающие эти средства дальше третьим лицам на безвозмездной и безвозвратной основе, не обязаны указывать в договорах с ними бюджетный источник средств и наличие в их составе сумм НДС.

Принятый в первом чтении законопроект обязывает таких получателей субсидий прямо фиксировать в договорах с третьими лицами, что источником средств является бюджетная субсидия, а также указывать, включен ли НДС в объем предоставляемых средств. Как говорится в пояснительной записке, это позволит исключить случаи получения вычетов по НДС, фактически оплаченному из бюджета.

Норма вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Ранее заключенные договоры необходимо будет привести в соответствие в течение 30 дней со дня вступления закона в силу.

Действующее законодательство о концессиях и о государственно-частном партнерстве устанавливает, что бюджет не должен быть основным источником финансирования расходов на создание объекта соглашения (а в случае концессий также на реконструкцию и эксплуатацию). Однако в БК не определен исчерпывающий перечень бюджетных средств, учитываемых при расчете этого предельного размера.

Принятый в первом чтении законопроект вводит в БК новый пункт, закрепляющий, что при расчете предельного размера госучастия учитываются субсидии и бюджетные инвестиции по статьям 78, 78.1, 78.3, 79 и 80 (бюджетные инвестиции юридическим лицам) БК, в том числе предоставляемые концессионеру или частному партнеру не напрямую, а через иные юридические лица для последующего предоставления концессионеру. Как следует из пояснительной записки, в значительной части заключенных концессионных соглашений бюджетные расходы превалируют в структуре финансирования. Выявляются также случаи привлечения под видом внебюджетного финансирования средств, источником которых фактически являются бюджетные средства - например, через вклады в уставный капитал.

"Реализация предлагаемого законопроектом подхода к определению предельного размера финансового участия концедента (публичного партнера) позволит нормализовать уровень инвестиционной активности частных инвесторов в отношении проектов, реализуемых на условиях соглашений, за счет исключения проектов, фактически не обладающих достаточным потенциалом доходности и не отвечающих общей логике реализации соглашений", - говорится в пояснительной записке.

Новые нормы не распространяются на уже заключенные соглашения и вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.

Законопроект также дополняет БК пунктом, разрешающим предоставлять бюджетным и автономным учреждениям субсидии на иные цели для создания, развития, модернизации и эксплуатации государственных и муниципальных информационных систем. Исключительные права на ПО и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные за бюджетные средства, будут принадлежать соответственно России, региону или муниципальному образованию. Этот блок вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Поправки ко второму чтению законопроекта профильный комитет - по бюджету и налогам - принимает до 8 мая.

