Начальник ГРУ сообщил, что его зам Алексеев восстанавливается после покушения

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ Владимир Алексеев, переживший попытку покушения, проходит лечение и восстанавливается, сообщил начальник ГРУ Игорь Костюков.

"Проходит лечение. Пока требуется восстановление", - заявил Костюков в интервью Юнашев Live, отвечая на вопрос о сроках возвращения Алексеева на службу.

Попытка покушения на Алексеева была совершена 6 февраля. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован.

22 февраля директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что за покушением на Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако они могли действовать при кураторстве британских спецслужб.

8 марта Костюков заявил, что Россия на переговорах с Украиной в жесткой форме поставила вопрос о попытке покушения на Алексеева.

Игорь Костюков Генштаб ГРУ Владимир Алексеев
