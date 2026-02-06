Поиск

В Москве совершено покушение на генерал-лейтенанта Минобороны РФ

Пострадавший госпитализирован, по факту инцидента возбуждено уголовное дело, заявили в СКР

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Неизвестный пытался застрелить на северо-западе Москвы генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева, он госпитализирован, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала Петренко в пятницу журналистам.

По ее словам, 6 февраля в жилом доме, расположенном на Волоколамском шоссе в Москве, "пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия".

"Потерпевший госпитализирован в одну из городских больниц", - сказала Петренко.

Она отметила, что в настоящее время следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, изучаются записи с камер видеонаблюдения, допрашиваются очевидцы произошедшего.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для установления лица или лиц, причастных к преступлению, сказала представитель СКР.

