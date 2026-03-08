Глава ГРУ заявил, что РФ в жесткой форме поставила перед Киевом вопрос о покушении на Алексеева

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Россия на переговорах с Украиной в жесткой форме поставила вопрос о покушении на заместителя начальника Главного разведывательного управления Генштаба РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, сообщил глава ГРУ Игорь Костюков.

"Конечно, ставился. И ставился в жесткой форме", - сказал он автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.

Покушение на генерала Алексеева произошло 6 февраля. Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве неизвестный произвел несколько выстрелов в Алексеева. Раненый генерал был госпитализирован. Расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала представитель СКР.

Позднее стало известно о задержании трех фигурантов дела, в том числа непосредственного исполнителя покушения. Все они арестованы. В ФСБ сообщали, что задержанные дали признательные показания, сообщили, что действовали по заданию СБУ.

22 февраля директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что за покушением на Алексеева стоят спецслужбы Украины, однако они могли действовать при кураторстве британских спецслужб.