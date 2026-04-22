Россия получила 7 золотых медалей из 16 на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российская сборная завоевала 7 золотых и 8 серебряных медалей на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Все 15 участников сборной России получили медали 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Это по-настоящему выдающийся результат", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.

По его словам, Россия стала лучшей на олимпиаде, завоевав семь золотых медалей из 16 возможных.

60-я Международная Менделеевская олимпиада состояла из трех туров. Участники решали задачи из органической, неорганической, физической, аналитической областей химии, демонстрировали умения выполнять анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.

Дмитрий Чернышенко
РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам

Начальник ГРУ сообщил, что его зам Алексеев восстанавливается после покушения

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

 Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани

 Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани

Тушение пожара на морском терминале в Туапсе продолжается третьи сутки

Минобороны сотрудничает со следствием по делу замгендиректора парка "Патриот"

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

 ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1854 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9089 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов