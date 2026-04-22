Россия получила 7 золотых медалей из 16 на Международной Менделеевской олимпиаде по химии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российская сборная завоевала 7 золотых и 8 серебряных медалей на 60-й Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Все 15 участников сборной России получили медали 60-й Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Это по-настоящему выдающийся результат", - цитирует Чернышенко его пресс-служба.

По его словам, Россия стала лучшей на олимпиаде, завоевав семь золотых медалей из 16 возможных.

60-я Международная Менделеевская олимпиада состояла из трех туров. Участники решали задачи из органической, неорганической, физической, аналитической областей химии, демонстрировали умения выполнять анализ веществ и проводить синтез по предложенной методике.