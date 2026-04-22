РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - 1730 российских компаний получили возможность доступа к иностранным ресурсам с помощью VPN для их производственной деятельности, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается. При необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность", - сообщил РКН.

"В настоящее время такая возможность предоставлена для более 57 тысяч адресов и подсетей 1730 предприятий", - уточнило ведомство.

На годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" 21 апреля председатель правления организации Наталья Касперская заявила, что из-за блокировки VPN может быть осложнен доступ отечественных разработчиков к активно используемым ими для создания софта иностранным библиотекам открытого кода (Open Source).

В середине октября 2023 года Минфицры предупредило, что компании, использующие в работе VPN-сервисы, могут столкнуться с трудностями из-за блокировки запрещенных в России ресурсов; для их устранения необходимо обратиться в Роскомнадзор.

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется в том числе компаниями для организации защищённого удаленного доступа сотрудников.

В России предоставление доступа к запрещенной в стране информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, поэтому VPN-сервисы, которые используются российскими пользователями, блокируются в России. Также с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

По данным РКН, сейчас блокируются 470 VPN-сервисов.