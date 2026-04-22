РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - 1730 российских компаний получили возможность доступа к иностранным ресурсам с помощью VPN для их производственной деятельности, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Использование сетевых протоколов шифрования (VPN) для корпоративного взаимодействия в сетях связи внутри страны не ограничивается. При необходимости использования протоколов VPN для доступа к зарубежным ресурсам в рамках производственной деятельности предприятиям в соответствии с их заявлениями предоставляется соответствующая возможность", - сообщил РКН.

"В настоящее время такая возможность предоставлена для более 57 тысяч адресов и подсетей 1730 предприятий", - уточнило ведомство.

На годовом собрании Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" 21 апреля председатель правления организации Наталья Касперская заявила, что из-за блокировки VPN может быть осложнен доступ отечественных разработчиков к активно используемым ими для создания софта иностранным библиотекам открытого кода (Open Source).

В середине октября 2023 года Минфицры предупредило, что компании, использующие в работе VPN-сервисы, могут столкнуться с трудностями из-за блокировки запрещенных в России ресурсов; для их устранения необходимо обратиться в Роскомнадзор.

VPN (virtual private network - "виртуальная частная сеть") - обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется в том числе компаниями для организации защищённого удаленного доступа сотрудников.

В России предоставление доступа к запрещенной в стране информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, поэтому VPN-сервисы, которые используются российскими пользователями, блокируются в России. Также с 1 марта 2024 года в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок.

По данным РКН, сейчас блокируются 470 VPN-сервисов.

РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам

Начальник ГРУ сообщил, что его зам Алексеев восстанавливается после покушения

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

 Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани

 Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани

Тушение пожара на морском терминале в Туапсе продолжается третьи сутки

Минобороны сотрудничает со следствием по делу замгендиректора парка "Патриот"

ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

 ВТБ продолжит политику роста бизнеса за счет M&A, но планы пока не раскрывает

Костин не прогнозирует драматического ослабления курса рубля

"Интерфакс" объявил о создании цифровой системы, способствующей развитию экономических связей России и Узбекистана
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1854 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9089 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов