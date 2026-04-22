Минобороны сотрудничает со следствием по делу замгендиректора парка "Патриот"

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Минобороны России сообщило, что тесно взаимодействует с военно-следственными органами и оказывает максимальное содействие для расследования уголовного дела замгендиректора ФГАУ "Центральный Парк "Патриот"" по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталия Мелимука, задержанного при получении взятки.

"Нетерпимость к любым коррупционным проявлениям должностных лиц органов управления и организаций военного ведомства является безусловным приоритетом деятельности Минобороны России", - заверило ведомство.

О том, что Мелимук арестован по обвинению в получении взятки в 18 млн рублей от гендиректора ООО "Гермес" за общее покровительство, оказание содействия в заключении контрактов и беспрепятственной работе по ним, сообщил СКР.

По версии следствия, в декабре 2025 года "государственным заказчиком с ООО "Гермес" заключены контракты на комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание зданий, сооружений, помещений и прилегающих территорий парка "Патриот" в Одинцовском городском округе Московской области и филиала парка "Патриот" в Кронштадте Санкт-Петербурга на сумму свыше 1,4 млрд рублей".