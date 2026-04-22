Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - С учетом перебоев в логистике на фоне конфликта на Ближнем Востоке Россия оказывает гуманитарную помощь Сейшельским островам, до конца апреля планируется очередной рейс с продуктами питания. Об этом говорится в материалах к переговорам президентов России и Сейшел Владимира Путина и Патрика Эрмини.

"Оказываем Сейшелам гуманитарную помощь. С учетом перебоев в мировых цепочках поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке 10 апреля безвозмездно поставили в Викторию растительное масло, сахар, рис, макароны и медикаменты. Всего около 3,7 тонны", - сказано в материалах.

Следующий рейс должен доставить на Сейшелы 15 тонн продуктов.