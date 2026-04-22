Тушение пожара на морском терминале в Туапсе продолжается третьи сутки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные продолжают тушить возгорание на морском терминале в порту Туапсе (Краснодарский край) после массированной атаки БПЛА в ночь на понедельник, сообщил оперативный штаб региона.

"В работах задействованы 276 человек и 77 единиц техники, в том числе от ГУ МЧС по Краснодарскому краю", - заявили в штабе.

Как сообщалось, в ночь на 20 апреля город Туапсе подвергся очередной массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, также была повреждена газовая труба.

Пресс-служба прокуратуры региона сообщала, что в морском порту имеются повреждения транспортной инфраструктуры.

К ликвидации пожара в понедельник было привлечено 246 человек, 73 единицы техники и два пожарных поезда.

По данным оперштаба, специалисты Роспотребнадзора мониторят состояние воздуха в Туапсе. По итогам последних лабораторных исследований, концентрация вредных веществ не превышает нормы.

