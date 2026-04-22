Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

Турция получает российский газ по трубам, есть возможность увеличить его поставки

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Турция не обращалась за поставками сжиженного природного газа (СПГ) из России, имеются возможности передачи дополнительных объемов по трубопроводам, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"(Турция - ИФ) за поставками СПГ не обращались, потому что у нас есть трубопроводная инфраструктура, она не в полном объеме на сегодняшний день используется. При наличии потребности в дополнительных объемах у нас есть свободная мощность по "Турецкому потому", по "Голубому потоку". Поэтому здесь мы в контакте с нашими турецкими партнерами постоянно. Я в феврале месяце посещал Турцию, мы встречались с министром энергетики, с ним в контакте", - сказал он.

Новак отметил наличие высокого спроса на СПГ на фоне дефицита из-за событий на Ближнем Востоке.

"Поэтому российский газ, сжиженный природный газ востребован. И понятно, что у нас есть ряд проектов, из которых идут поставки различным потребителям, покупателям. Все это коммерческие вопросы, компании наши самостоятельно определяют, куда поставлять. В первую очередь, как я уже говорил, с принципом долгосрочных взаимоотношений и дружеских, партнерских взаимоотношений", - заметил он.

По последним данным статистики, в январе 2026 года мощности доставки трубопроводного газа из Россию в Турцию были использованы полностью, однако в феврале (пока это последняя отраслевая статистика) загрузка магистралей сократилась до 45%.

Турция делает упор на развитие закупок сниженного природного газа на глобальном рынке, целенаправленно увеличивая его долю в портфеле импорта газа.

В 2025 году Турция закупила у "Газпрома" 21,2 млрд куб. м газа, в 2024 - 21,4 млрд куб. м.