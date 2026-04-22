Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани

Последствия частичного обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в результате атаки БПЛА Фото: Дарья Малеева/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Самарские власти в ходе заседания оперативного штаба приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в Сызрани в связи с ночной атакой беспилотников на город, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"В границах городского округа Сызрань введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера", - написал Федорищев в своем канале в Мах в среду.

Глава региона также отметил, что в ближайшее время будет оказана материальная поддержка пострадавшим в результате атаки БПЛА: тем, чье жилье пострадало, и семьям погибших.

"Началось обследование поврежденных зданий. Это не только многоквартирные дома, но и частные владения, общественные здания. Как только комиссия даст заключение - приступим к восстановлению", - проинформировал губернатор.

Ранее Федорищев сообщил, что в среду в результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадали 12 человек, женщина и ребенок погибли.

Еще один многоквартирный дом был поврежден в результате атаки БПЛА, однако угрозы обрушения нет.