Нацперевозчик Танзании рассматривает запуск рейсов в Москву через Сейшелы

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Национальный авиаперевозчик Танзании Air Tanzania выразил интерес к организации полетов по маршруту Дар-эс-Салам - Виктория (Сейшельские острова) - Москва, сообщил Минтранс РФ.

"Российская сторона готова оперативно рассмотреть заявку на выполнение этих рейсов при ее поступлении", - отметили в ведомстве.

Как ожидается, это позволит оптимизировать маршрутную сеть перевозчика и предоставит гражданам России, Танзании и Сейшел "дополнительные возможности для путешествий между странами".

Этот и другие вопросы обсуждались в среду на встрече президента России Владимира Путина с главой Республики Сейшельские Острова Патриком Эрмини. В переговорах принял участие глава Минтранса Андрей Никитин.

Сейчас между Россией и Сейшелами налажено прямое авиасообщение: рейсы Москва - Маэ (крупнейший остров архипелага) с октября по май трижды в неделю выполняет "Аэрофлот". В 2025 году было перевезено 43,2 тыс. пассажиров, за первые три месяца 2026 года - свыше 21 тыс., что на 3% больше, чем годом ранее.