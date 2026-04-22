Спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Сызрани завершены

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы на месте частичного обрушения подъезда жилого дома в Сызрани, сообщила пресс-служба министерства в среду.

В среду в результате атаки беспилотников были повреждены два многоквартирных дома в Сызрани. В одном из них частично обрушился подъезд. Из-под завалов спасены четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадали 12 человек, женщина и ребенок погибли. По предварительным данным, людей под завалами больше нет.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил ввести режим чрезвычайной ситуации регионального характера в границах Сызрани, обеспечить пострадавших необходимой медицинской помощью, психологической и материальной поддержкой, а также организовать комиссионное обследование и оценку поврежденных зданий.

МЧС России Сызрани Самарская область
