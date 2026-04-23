Поиск

Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Самаре, есть пострадавшие

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в четверг.

"Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Накануне беспилотники атаковали Сызрань, в результате частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, 12 человек пострадали, четверо были спасены из-под завалов, женщина и ребенок погибли.

В Сызрани введен режим ЧС регионального характера, отменены все массовые мероприятия до конца недели.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9096 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1866 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов