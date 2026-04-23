Обломки БПЛА упали на многоквартирный дом в Самаре, есть пострадавшие

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Обломки беспилотника упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах в четверг.

"Обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован", - говорится в сообщении.

Накануне беспилотники атаковали Сызрань, в результате частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома, 12 человек пострадали, четверо были спасены из-под завалов, женщина и ребенок погибли.

В Сызрани введен режим ЧС регионального характера, отменены все массовые мероприятия до конца недели.