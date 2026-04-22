Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку в районе Ормузского пролива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в среду провел восьмичасовой полет в районе Ормузского пролива вблизи Ирана, сообщил авиационный сайт AirNavradar, публикующий его маршрут.

Беспилотник был запущен с авиабазы Муваффак Салти в Иордании и после пролета над Саудовской Аравией направился в Персидский залив. Там он пролетел над международными водами вдоль иранского побережья. А затем совершил восемь пролетов над Ормузским проливом, после чего направился на базу.

Полет проходил на высоте примерно 14 км.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и на скорости до 610 км/ч.