Стратегический беспилотник США провел многочасовую разведку в районе Ормузского пролива

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США в среду провел восьмичасовой полет в районе Ормузского пролива вблизи Ирана, сообщил авиационный сайт AirNavradar, публикующий его маршрут.

Беспилотник был запущен с авиабазы Муваффак Салти в Иордании и после пролета над Саудовской Аравией направился в Персидский залив. Там он пролетел над международными водами вдоль иранского побережья. А затем совершил восемь пролетов над Ормузским проливом, после чего направился на базу.

Полет проходил на высоте примерно 14 км.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и на скорости до 610 км/ч.

Хроника 28 февраля – 22 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Сызрани завершены

Что произошло за день: среда, 22 апреля

Начальник ГРУ сообщил, что переговоры с Украиной заморожены

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе

РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам

Начальник ГРУ сообщил, что его зам Алексеев восстанавливается после покушения

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами

Режим ЧС регионального характера введен в Сызрани

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1861 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9091 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов