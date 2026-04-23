В России стартует прием заявок для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Прием заявок на участие в акции "Бессмертный полк онлайн" стартует в четверг, 23 апреля, поданные анкеты, прошедшие модерацию, будут включены в видеоряд-шествие, трансляция которого пройдет 9 мая.

Прием заявок через официальный сайт Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" будет проходить с 23 апреля по 6 мая. Все желающие также смогут подать заявку через мини-приложения ВКонтакте и в Одноклассниках. В ходе подачи заявки участники смогут колоризировать и восстановить фотографии своих ветеранов с помощью современных технологий от компании Сбер.

Согласно информации, размещенной на сайте движения, анкеты героев, прошедшие модерацию в прошлом году, будут автоматически включены в трансляцию. Само шествие начнётся 9 мая в 12:00 по местному времени.

Первыми трансляцию увидят жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего онлайн-шествие последовательно пройдёт по всем часовым поясам России.