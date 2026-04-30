В Челябинской области шествие "Бессмертного полка" перевели онлайн

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинской области решили провести акцию "Бессмертный полк" только онлайн, сообщил в мессенджере губернатор Алексей Текслер.

"С учетом ситуации приняли решение провести акцию "Бессмертного полка" в онлайн-формате, без шествия. Обязательно почтим наших героических предков и покажем, что нас не сломить", - написал он.

Жители региона могут присоединиться к акции онлайн, сообщила пресс-служба губернатора. Для этого необходимо разместить историю своего ветерана на сайте "Бессмертного полка". Заявки принимаются до 6 мая. Онлайн-шествие можно будет посмотреть 9 мая в 12:00 по местному времени.

"Продолжается и акция "Окна Победы". Портреты участников Великой Отечественной войны можно разместить в окнах домов, учреждений и в салоне автомобиля - так, чтобы изображение сохранилось и не было повреждено", - говорится в пресс-релизе.

В Челябинской области 29 и 30 апреля объявляли режим беспилотной опасности, аэропорт Челябинска ограничивал работу.

