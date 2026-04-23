Ракету "Союз" с грузовиком "Прогресс МС-34" вывезут на старт Байконура в четверг

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Ракету-носитель "Союз-2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-34", как ожидается, в четверг установят на стартовом комплексе космодрома Байконур.

22 апреля в "Роскосмосе" сообщили, что госкомиссия разрешила вывезти и установить ракету с грузовым кораблем на стартовом комплексе Байконура. Также специалисты космодрома провели общую сборку ракеты-носителя с грузовым кораблём на космодроме.

По данным госкорпорации, 20 апреля на космодроме специалисты провели авторский осмотр корабля и выполнили комплекс операций по накатке головного обтекателя.

Пуск ракеты-носителя с космическим грузовиком к Международной космической станции (МКС) состоится 26 апреля, сообщали в "Роскосмосе".

Грузовик "Прогресс МС-34" должен прибыть на станцию на смену "Прогрессу МС-32", который отстыковался от служебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС и был затоплен в Тихом океане 21 апреля.