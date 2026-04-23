Движение будет перекрыто 23 апреля в районе Пушкинской площади в Москве из-за проведения ММКФ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Движение в центре Москвы в районе Пушкинской площади будет временно закрыто для транспорта 23 апреля в связи с проведением Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), сообщили в столичном департаменте транспорта.

В частности, с 14:30 23 апреля до 1:00 24 апреля движение закроют в Большом Путинковском переулке от Нарышкинского проезда до Тверской улицы, на Пушкинской площади от Большого Путинковского переулка до Страстного бульвара и на улице Малая Дмитровка от Настасьинского переулка до Большого Путинковского переулка.

Кроме того, с 22:00 22 апреля до 3:00 24 апреля одна крайняя левая полоса будет закрыта для движения транспорта на участке Большого Путинковского переулка от Малого Путинковского переулка до улицы Малая Дмитровка.

На некоторых участках также будет запрещена парковка.

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн.

Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за Чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.

В основной конкурс 48-го кинофестиваля, который проходит с 16 по 23 апреля, вошли 13 картин, свои работы представляют кинематографисты из Италии, Испании, Южной Кореи, Ирана и других стран. сего в рамках ММКФ будут представлены картины из 43 стран, сообщил программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.