Лауреатов 48-го Московского кинофестиваля объявят в театре "Россия"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Лауреатов 48-го Московского международного кинофестиваля объявят в столице в четверг, церемония закрытия смотра пройдет в театре "Россия".

По итогам работы международного жюри будут присуждены: главный приз ММКФ - "Золотой Святой Георгий"; "Серебряные Святые Георгии" за режиссуру, мужскую и женскую роли, а также специальный приз жюри. Помимо этого, будут названы победители в конкурсах документального и короткометражного кино.

Фильмом закрытия фестиваля станет картина немецкого режиссера Вольфганга Беккера "Берлинский герой". В центре сюжета - Михаэль Хартунг, владелец убыточного видеопроката. Его жизнь меняется, когда амбициозный журналист предъявляет ему результаты расследования: много лет назад, работая на железной дороге, Хартунг якобы организовал самый крупный массовый побег из ГДР. Получив щедрый гонорар, Хартунг подтверждает историю, хотя правда в ней лишь частична. Неожиданно он становится национальным героем: интервью, ток-шоу, выступление в Бундестаге. Чем ярче сияние славы, тем страшнее цена разоблачения - и Хартунг готов врать дальше, чтобы не потерять признание общественности, а главное - любовь и уважение близких.

Претенденты на главные награды

В основной конкурс этого года вошли 13 картин, две из которых представляли Россию.

Так, среди картин, которые вошли в основную программу, - фильмы "Анна Маньяни" итальянского режиссёра Моники Гуэрриторе, испанская картина "Воздаяние" Даниэля Гусман, южнокорейская картина "Зимний свет" режиссёра Чо Хен-Со, аргентино-мексиканская картина "Игра в гуся" Карлы Бадильо, испанская картина "Корова", режиссёрами которой выступили Кристина Фернандес Пинтадо и Мигель Льоренс. Также в конкурсной программе - иранская картина "Небо везде одинаково" Хамидреза Газемм, монгольская картина "Неоткрытое письмо" Батделгера Бямбасурена, китайская картина "Падение" режиссёра Ши Жэньфэй, итальянский фильм "Покойся с миром" режиссеров Алессандро д'Амбрози и Санты де Сантис, корейская картина "Путешествие в дальние края" Ким Джин Ю и индийская картина "Страсть".

Россию в основном конкурсе представили фильмы "Выготский" Антона Бильжо и "Отец" Павла Иванова.

В программу короткометражного кино вошли 10 картин. Девять картин были представлены в конкурсе документального кино.

В программу "Русские премьеры" вошли семь картин: "Другой мир" Николая Коваленко, "Температура вселенной" Виктора Шамирова, "Красный призрак 1812" Андрея Богатырева, "На краю света" Эдуарда Новикова, "Хрупкость. Выдумщица" Ксении Зуевой, "Шурале" Алины Насибуллиной и "Песни джиннов" Романа Михайлова.

Председателем жюри ММКФ основного конкурса в этом году был режиссер из Шри-Ланки Прасанна Витханаге. Также в жюри вошли российская актриса Дарья Екамасова, российский режиссер Иван Твердовский, турецкий кинорежиссёр Махмут Фазыл Джошкун, китайская актриса и певица Цзинь Ша и испанский режиссёр Хавьер Ребольо. Председателем жюри конкурса документального кино был итальянский режиссёр Даниэле Чини. Председателем жюри конкурса короткометражного кино был греческий режиссер и актёр Георгий Кимулис.

О фестивале

ММКФ - второй после Венецианского старейший кинофестиваль мира. Впервые ММКФ состоялся в 1935 году. Тогда он назывался "Советский кинофестиваль в Москве". Председателем жюри первого фестиваля был Сергей Эйзенштейн. Киносмотр регулярно проводится с 1959 года. До 1999 года ММКФ проводился раз в два года, затем - ежегодно. Смотр традиционно проводился в июне, но в 2018 году он был перенесен на апрель из-за проведения в РФ чемпионата мира по футболу. После этого было принято решение, что ММКФ будут проводить в апреле на постоянной основе.