До 15 возросло число сбитых воздушных целей в ходе отражения атаки на Севастополь

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число уничтоженных беспилотников в результате отражения атаки ВСУ на Севастополь достигло 15, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Гражданская инфраструктура города не пострадала, добавил губернатор, ссылаясь на Спасательную службу Севастополя.

Ранее Развожаев информировал об уничтожении девяти воздушных целей, атаковавших город.