До 15 возросло число сбитых воздушных целей в ходе отражения атаки на Севастополь
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число уничтоженных беспилотников в результате отражения атаки ВСУ на Севастополь достигло 15, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.
"Наши военные вновь отразили атаку ВСУ. В общей сложности сбито 15 БПЛА", - написал Развожаев в мессенджере Мах.
Гражданская инфраструктура города не пострадала, добавил губернатор, ссылаясь на Спасательную службу Севастополя.
Ранее Развожаев информировал об уничтожении девяти воздушных целей, атаковавших город.