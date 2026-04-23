До девяти увеличилось число воздушных целей, сбитых в результате отражения атаки на Севастополь

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число ликвидированных воздушных целей в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь достигло девяти, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Гражданская инфраструктура города не пострадала, добавил губернатор, ссылаясь на Спасательную службу Севастополя.

Ранее Развожаев информировал об уничтожении трех воздушных целей, атаковавших город.