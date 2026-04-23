Поиск

До девяти увеличилось число воздушных целей, сбитых в результате отражения атаки на Севастополь

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Число ликвидированных воздушных целей в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь достигло девяти, сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

"Уже сбито девять воздушных целей в районе Северной стороны, Инкермана и Балаклавы", - написал Развожаев в мессенджере Мах.

Гражданская инфраструктура города не пострадала, добавил губернатор, ссылаясь на Спасательную службу Севастополя.

Ранее Развожаев информировал об уничтожении трех воздушных целей, атаковавших город.

Михаил Развожаев Севастополь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Сызрани завершены

Что произошло за день: среда, 22 апреля

Начальник ГРУ сообщил, что переговоры с Украиной заморожены

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе

 Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе

РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам

Начальник ГРУ сообщил, что его зам Алексеев восстанавливается после покушения

Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

 Новак объяснил, что российским СПГ интересуется не Турция, а другие страны

Из-за вызванных войной с Ираном логистических сбоев Россия помогает Сейшелам продуктами
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1864 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9091 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов