Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в четверг в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в четверг в 07:58 по сахалинскому времени (23:58 по Москве среды) в Тихом океане с эпицентром в 97 км восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 39 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) сейсмическое событие ощутили силой до трех-четырех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Собеседник сообщил, что вечером в среду в том же районе зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, которое также ощутили в Северо-Курильске силой до двух-трех баллов.