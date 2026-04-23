Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано возле Северных Курил

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,1 произошло утром в четверг в Тихом океане возле Северных Курил Сахалинской области, сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в четверг в 07:58 по сахалинскому времени (23:58 по Москве среды) в Тихом океане с эпицентром в 97 км восточнее города Северо-Курильска на о. Парамушир. Очаг залегал на глубине 39 км под морским дном", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в Северо-Курильске (единственный населенный пункт на Северных Курилах - ИФ) сейсмическое событие ощутили силой до трех-четырех баллов, тревога цунами не объявлялась.

Собеседник сообщил, что вечером в среду в том же районе зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, которое также ощутили в Северо-Курильске силой до двух-трех баллов.

Северо-Курильск Сахалин Тихий океан
Спасательные работы на месте частичного обрушения дома в Сызрани завершены

Что произошло за день: среда, 22 апреля

Начальник ГРУ сообщил, что переговоры с Украиной заморожены

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе

 Превышение ПДК вредных веществ в воздухе зафиксировано у горящего морского терминала в Туапсе

РКН открыл 1730 российским компаниям доступ через VPN к зарубежным ресурсам
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1865 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9091 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 157 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 139 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов