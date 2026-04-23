В Махачкале потушили крышу многоквартирного дома

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Махачкале полностью потушили пожар на крыше шестиэтажного дома, который загорелся поздним вечером, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"В 4:40 по Москве полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Пожарных туда вызвали в 22:25 в среду в связи с возгоранием квартиры мансардного этажа. На месте они выяснили, что в здании горит кровля на площади 600 кв. метров. Из здания вывели 75 человек, в том числе 24 ребенка. Никто не пострадал.

Пожар тушили 44 человека и 14 единиц техники.

По предварительным данным прокуратуры Дагестана, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Прокуратура Советского района Махачкалы проводит проверку.