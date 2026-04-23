Открытое горение на крыше многоквартирного дома в Махачкале ликвидировано

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали открытое горение на крыше многоквартирного жилого дома в Махачкале, сообщили в ГУ МЧС России по Дагестану утром в четверг.

"На данный момент открытое горение ликвидировано. Проводится разборка пролитых конструкций", - приводятся в мессенджере Мах слова начальника пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по региону Мусаиба Агамахмедова.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Махачкале произошло возгорание крыши мансардного этажа многоквартирного дома на площади 600 кв. метров. Проведена эвакуация 75 человек, в том числе 24 детей. Жертв и пострадавших нет.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" сообщили, что к ликвидации возгорания были привлечены 44 человека и 14 единиц техники.

Дагестан МЧС России
