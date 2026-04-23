Около 80 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Махачкале

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Более 50 взрослых и 24 ребенка эвакуированы из жилого многоквартирного дома в Махачкале, в котором загорелась крыша, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Проведена эвакуация 75 человек, из них 24 ребенка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что крыша жилого одноподъездного 25-квартирного дома по ул. Северо-Осетинская в настоящее время полностью охвачена огнем.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Махачкале произошло возгорание кровли многоквартирного дома на площади 600 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

МЧС России Дагестан Махачкала
