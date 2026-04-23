Ракета "Ангара-1.2" с военными спутниками стартовала с Плесецка

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Пуск легкой ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками выполнен в четверг с космодрома Плесецк, сообщило министерство обороны РФ.

"В четверг, 23 апреля, в 11 часов 29 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации (космодром "Плесецк") в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса "Ангара-1.2" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении ведомства.

