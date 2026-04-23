Запущенные с Плесецка военные спутники выведены на орбиту

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Запущенные в четверг с космодрома Плесецк военные спутники выведены на целевую орбиту, сообщило министерство обороны РФ.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении министерства.

Там заявили, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.

Плесецк
