Запущенные с Плесецка военные спутники выведены на орбиту

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Запущенные в четверг с космодрома Плесецк военные спутники выведены на целевую орбиту, сообщило министерство обороны РФ.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевую орбиту и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС", - говорится в сообщении министерства.

Там заявили, что с космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме.