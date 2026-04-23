Суд привлек экс-главу российского "Радио Свобода" к субсидиарной ответственности в 6,4 млн руб.

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы в четверг по заявлению конкурсного управляющего ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, нежелательная иностранная организация, признана в РФ иноагентом) Юлии Ага-Кулиевой определил размер субсидиарной ответственности бывшего гендиректора и руководителя русской службы медиакорпорации Андрея Шарого в размере 6,4 млн рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, денежные средства должны быть взысканы в пользу ИФНС России №7 по Москве, которая выступила заявителем по делу о банкротстве РСЕ/РС.

Заявление конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности Шарого и Radio Free Europe/Radio Liberty, RFE/RL, Inc. (США) было подано в суд 26 декабря 2023 года. В документе говорилось, что требования основаны на том, что "действия ответчиков привели к невозможности погашения задолженности перед кредиторами, чем причинен существенный вред имущественным правам кредиторов".

10 ноября 2025 года суд привлек к субсидиарной ответственности Шарого, но отказал конкурсному управляющему в удовлетворении остальной части заявления - о привлечении к субсидиарной ответственности американской RFE/RL, Inc. Рассмотрение вопроса об определении размера ответственности суд приостановил до окончания расчетов с кредиторами.

15 января 2026 года в суд поступило ходатайство конкурсного управляющего о возобновлении производства.

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении РСЕ/РС 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Банкротом общество было признано 13 марта 2023 года.

Кроме задолженности по налогам, у должника имеется неисполненная обязанность по уплате административных штрафов. В отношении РСЕ/РС и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов ее проектов, сообщали ранее "Интерфаксу" в РКН. По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на Украине. Сумма штрафов по этим протоколам составила 75,8 млн рублей.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напоминали ранее в РКН.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила более 1,064 млрд рублей.

26 февраля 2026 года в суд от конкурсного управляющего поступило ходатайство о завершении конкурсного производства в отношении должника. Заседание отложено на 30 апреля.

Московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.