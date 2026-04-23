Россия нацелена на второе место в мире по объемам ВТС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия наращивает экспорт военной продукции, нацелена на второе место в мире по объемам военно-технического сотрудничества (ВТС).

"Несмотря на санкции, Россия наращивает темпы экспорта и по объемам ВТС нацелена быть второй в мире", - сказал Чемезов на подписании соглашения о стратегическом сотрудничестве между "Ростехом" и МГИМО.

Соглашение подписано в четверг гендиректором госкорпорации и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.

По данным пресс-службы "Ростеха", документ предусматривает усиление программ подготовки менеджмента в сфере военно-технического сотрудничества с другими государствами, а также вхождение вуза в пилотный проект Минобрнауки России по развитию производственной аспирантуры с участием корпорации.

"Сотрудничество предусматривает трансформацию программ подготовки в области ВТС с учетом меняющихся технологических трендов, геополитических реалий и новой стратегии развития корпорации до 2036 года, среди ключевых целей которой - второе место России на мировом оружейном рынке", - сообщили в "Ростехе".

Там отмечается, что программы подготовки специалистов будут усилены дисциплинами инженерного и оборонного профилей.

"Отдельный акцент в соглашении сделан на обучении профильных специалистов для стран-партнеров, работающих с российской оборонной продукцией", - сообщила пресс-служба госкорпорации.

По её информации, в соответствии с соглашением институт также примет участие в пилотном проекте развития производственной аспирантуры на базе профильной кафедры международного военно-технического сотрудничества и высоких технологий. Индустриальными партнерами выступят компании корпорации - "Рособоронэкспорт", "Швабе", Объединенная двигателестроительная корпорация и "Высокоточные комплексы".

В феврале в ФСВТС России "Интерфаксу" сообщили, что портфель экспортных заказов на российское вооружение составляет около $70 млрд, он вырос за счет новых крупных контрактов.

