Пожар на НПЗ в селе Афипское Краснодарского края потушен

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Возгорание на НПЗ в селе Афипское Северского района Кубани, возникшее в результате падения обломков БПЛА, потушено, сообщили утром в четверг в региональном оперштабе.

"Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении оперштаба, опубликованном в мессенджере Max.

В ночь на четверг Краснодарский край подвергся атаке БПЛА. После падения обломков беспилотников возник пожар на территории НПЗ в Афипском, в Краснодаре обломки беспилотника попали в многоквартирный дом и вызвали пожар. Сообщалось о трех пострадавших.