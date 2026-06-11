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"Аэрофлот" решил продавать билеты по "плоским" тарифам только гражданам РФ

"Аэрофлот" решил продавать билеты по "плоским" тарифам только гражданам РФ
Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" решил ограничить продажи билетов по "плоским" тарифам, сделав их доступными только для граждан РФ.

"С 15 июня 2026 года билеты по фиксированным тарифам экономического класса смогут приобретать только россияне", - сообщил перевозчик, пояснив, что сейчас тариф доступен и для иностранных граждан, путешествующих по России.

"Плоские" - то есть не меняющиеся в течение года - тарифы предлагаются только в экономическом классе, они не зависят от даты приобретения билета и включают одно место багажа. В настоящий момент билеты по "плоским" тарифам реализуются на маршрутах между Москвой и девятью городами Дальнего Востока (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ), а также на рейсах между Москвой и Калининградом.

По данным "Аэрофлота", в 2025 году на дальневосточных направлениях по "плоскому" тарифу перевезено 1,5 млн пассажиров. Между Москвой и Калининградом тарифом воспользовались более 831 тыс. человек.

Аэрофлот
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