ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение, включены дизельные генераторы

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение с отключением линии 330 кВ "Ферросплавная-1", сообщили представители станции в четверг.

"Запорожская атомная электростанция, входящая в состав "Росатома", полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ "Ферросплавная-1", обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером", - говорится в канале станции в Max.

Энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизельных генераторов. Оборудование сработало штатно.

"Персонал станции контролирует параметры работы оборудования. Все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков принимаются в полном объеме. Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений и не превышает установленных норм", - подчеркнули на ЗАЭС.

Это уже второй блэкаут станции за последнюю неделю, предыдущий раз об отключении внешнего электроснабжения сообщалось 5 июня - так же была отключена линия "Ферросплавная-1". 6 июня она вернулась в работу.

ЗАЭС получает электроэнергию для собственных нужд с правого берега Днепра, подконтрольного Украине, по двум линиям: основной 750 кВ "Днепровская" и резервной 330 кВ "Ферросплавная -1". Линия "Днепровская" отключена еще с конца марта в результате повреждения опор линий электропередачи.

5 июня в МАГАТЭ заявили, что вступил в силу режим прекращения огня, организованный при посредничестве агентства, для проведения ремонтных работ на ЛЭП "Днепровская". По данным МАГАТЭ, работы займут несколько дней.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000, она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Территория и объекты ЗАЭС и Энергодар регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").