ЕС ввел санкции против МФТИ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввел ограничения в отношении Московского физико-технического института (МФТИ), следует из публикации официального журнала ЕС.

В обосновании санкций указано, что "институт запустил специализированные программы в области беспилотных технологий и проводит финансируемые государством исследования в области беспилотников" и что институт сотрудничает с компаниями, производящими БПЛА.

Кроме того, санкции введены в отношении АО "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" и ПАО "Научное-производственное предприятие "Импульс".