ЕС ввел санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против РФ ввел санкции в отношении генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского, а также против ряда других деятелей в сфере науки и культуры, говорится в публикации в Официальном журнале ЕС.

Из документа следует, что санкции ЕС также введены в отношении первого замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина, директора Института истории материальной культуры РАН Андрея Полякова, генерального директора Мариупольского драматического театра Игоря Солонина.

Также под санкциями оказались певец Тимур Юнусов (Тимати) и боксер Федор Чудинов.

ЕС Михаил Пиотровский Тимур Юнусов
