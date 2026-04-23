В Кремле убеждены в необходимости диалога Европы с РФ для новой архитектуры безопасности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выстраивание новой архитектуры европейской безопасности потребует от Европы диалога с Россией, как бы Евросоюз этого ни хотел, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потом в любом случае это потребует еще диалога (России) с европейцами, как бы они (страны Европы) его ни хотели. Чтобы выстраивать новую архитектуру европейской безопасности. Без этого не обойтись", - подчеркнул Песков.