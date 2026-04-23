Межрайонный природоохранный прокурор Ленобласти арестован по делу о взятках

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Москве санкционировал арест межрайонного природоохранного прокурора Ленинградской области Артема Зобова по делу о получении взяток на сумму 6 млн рублей.

"По ходатайству военного следователя суд избрал Зобову меру пресечения в виде заключения под стражу. Зобов обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В свою очередь в пресс-службе Мосгорсуда уточнили, что "Хамовнический суд Москвы заключил Зобова Артема Николаевича под стражу до 21 июня".

Следствием установлено, что в 2024-2025 гг. Зобов получил от представителей коммерческих организаций взятки в общей сумме свыше 6 млн рублей за утилизацию отходов на территории воинской части, расположенной в Ленинградской области. Кроме того, он гарантировал взяткодателям не проводить в отношении них прокурорские проверки и не привлекать к установленной законом ответственности за нарушение экологического законодательства.

"В результате преступные действия Зобова повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов государства в области охраны окружающей среды, а также причинение Минобороны России ущерба в особо крупном размере", - отметили в СКР.

