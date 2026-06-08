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Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Россия в 2025 году экспортировала агротехнологий на $16 млрд, что примерно на треть больше, чем год назад, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Для ряда стран сегодня мы становимся поставщиком не только продукции АПК, но и готовых решений для повышения эффективности сельского хозяйства и самостоятельного обеспечения продбеза. Экспорт агротехнологий в прошлом году вырос примерно на треть, до $16 млрд", - заявила глава Минсельхоза в интервью "Известиям", опубликованном в понедельник.

"В первую очередь это минеральные удобрения, по поставкам которых мы сохраняем мировое лидерство. Сегодня их покупают более 100 стран на всех континентах. Растет также экспорт средств защиты растений, семян, генетического материала, вакцин, продуктов биотеха. Отдельное направление - аграрное образование в наших вузах, которое становится все более востребованным среди иностранных студентов", - сказала она.

"То есть мы уже начинаем конкурировать не только на продовольственном рынке, но и в области технологий, знаний и компетенций", - подчеркнула Лут.

Глава Минсельхоза напомнила, что в 2025 году РФ экспортировала продукции АПК на $41,6 млрд, что несколько ниже показателя 2024 года. "Но тут важно правильно понимать природу этого снижения. Речь не о потере рынков или потенциала отрасли. Единственная причина - сокращение поставок нашей ключевой позиции, зерна, урожай которого в позапрошлом году был ниже, чем в 2023-м", - пояснила она.

При этом Лут обратила внимание на то, что экспорт продукции глубокой переработки в прошлом году вырос на 12%. "Это очень важные изменения в структуре поставок, которые позволяют сохранять добавленную стоимость в нашей стране", - сказала она.

Как сообщалось, по данным Росстата, в 2024 году сбор зерна в РФ составил 125,9 млн тонн против 144,9 млн тонн в 2023 году. В том числе сбор пшеницы снизился до 82,6 млн тонн с 92,8 млн тонн.

Россия Минсельхоз Оксана Лут агротехнологии экспорт
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