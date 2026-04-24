Минпромторг запросит госфинансирование программы критических технологий двигателестроения

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг планирует запросить в правительстве финансирование программы развития критических технологий двигателестроения, сообщил замглавы ведомства Геннадий Абраменков на форуме "Инновации. Технологии. Производство".

"Хочу поблагодарить тех, кто разрабатывал (дорожную - ИФ) карту критических технологий двигателестроения. Такая карта сформирована, мы сейчас будем выходить с инициативой и в правительство, и к президенту о том, что необходимо финансировать эту карту в ближайшее время. Там есть те самые технологии, которые, считаю, позволят нам опередить лучшие мировые аналоги", - сказал он.

По его словам, речь идет о новых технологиях изготовления составных частей двигателя, покрытиях, "значительном повышении" степени двухконтурности.

Конкурентоспособность новых российских самолетов на рынке будут определять их экономичность и ремонтопригодность, отметил замминистра.